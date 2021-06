Allemagne : les consommateurs toujours plus optimistes

Berlin (awp/afp) - Les consommateurs allemands abordent l'été avec le moral au beau fixe, grâce au fort recul des cas de Covid-19 et à la levée de la plupart des restrictions, selon le baromètre GfK publié vendredi.

L'indice prospectif de l'institut pour le mois de juillet remonte fortement à -0,3 point, contre -6,9 points (révisé) un mois plus tôt.

L'Allemagne a commencé à assouplir les restrictions en mai et a désormais rouvert les restaurants, commerces, infrastructures sportives et musées. Le nombre de nouveaux cas sur une période de sept jours est passé sous le seuil symbolique des dix cas pour 100'000 personnes.

"Nous nous éloignons de plus en plus du verrouillage", a commenté Rolf Bürkl, expert au GfK, dans un communiqué.

"Les taux d'incidence en forte baisse et les progrès significatifs en matière de vaccination permettent des détentes et des ouvertures de plus en plus importantes. En outre, les vacances sont à nouveau possibles. Tout cela incite à un optimisme croissant", a-t-il ajouté.

L'enquête menée auprès de quelque 2000 personnes révèle également que leurs anticipations pour la première économie d'Europe s'améliorent encore. Cet indicateur bondit de 17,3 points pour atteindre 58,4 points, son niveau le plus élevé depuis 10 ans.

Les prévisions de revenus ont également atteint leur plus haut niveau depuis février 2020, avant le début de la pandémie.

Les consommateurs sont un peu plus enclins que le mois dernier à faire des achats importants, même s'ils sont "encore un peu prudents", selon GfK.

L'institut de sondage note également que certains secteurs, tels que l'événementiel, restent "sévèrement limités" en Allemagne, et que le port continu de masques dans les magasins était "susceptible de limiter le plaisir de l'expérience d'achat".

