La confiance des consommateurs chute au Royaume-Uni

Londres (awp/afp) - La confiance des consommateurs britanniques est en chute depuis quatre mois, à cause d'un "mur d'inquiétudes" face à l'envolée du coût de la vie, d'après un étude de GFK publiée vendredi.

L'indice de confiance des consommateurs de l'institut GfK a reculé de 5 points à -31 pour mars, à l'heure où l'inflation britannique, qui a atteint 6,2%, est au plus haut depuis trente ans.

Les consommateurs s'attendent en outre à ce que la situation économique générale dans l'année à venir se détériore, d'après cette enquête.

"Un mur d'inquiétude fait face aux consommateurs ce mois-ci et il y a un sentiment clair de crise dans ces chiffres", remarque Joe Staton, de GfK, cité dans le communiqué.

Et d'énumérer la flambée des coûts de l'énergie et de l'alimentation, la hausse des taux d'intérêt, des impôts, "dans un contexte de hausses de salaires qui ne compense pas" l'inflation et les difficultés financières de nombreux ménages.

"La confiance dans notre situation personnelle et dans l'économie en général est déprimée tandis que les nouvelles de souffrance inimaginables de l'horrible guerre en Europe et de nombre de cas de covid en hausse ici ajoutant à l'humeur sombre", ajoute-t-il.

Les ventes au détail aussi ont marqué un repli en février (-0,3%), après leur rebond de 1,9% en janvier, malgré un rebond des achats de vêtements, les consommateurs retournant dans les magasins après la vague Omicron, mais retournant dans les restaurants et bars ce qui s'est ressenti sur les achats de nourriture.

Aled Patchett, analyste de Lloyds Bank, avertit que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la crise du coût de la vie qui monte devrait aussi mettre le commerce de détail sous pression.

"Les mois à venir devraient être compliqués pour les distributeurs", estime-t-il, d'autant que la guerre en Ukraine complique les chaines d'approvisionnement, déjà très pertubées par les retombées de la pandémie et de la reprise.

afp/al