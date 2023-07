GFL Environmental Inc. est une entreprise canadienne de services environnementaux diversifiés. La société offre des services de gestion des déchets solides non dangereux, des services d'infrastructure et d'assainissement des sols et des services de gestion des déchets liquides. Ses secteurs d'activité sont les suivants : les déchets solides, qui comprennent le transport, les sites d'enfouissement, les transferts et les installations de récupération des matériaux ; les infrastructures et l'assainissement des sols ; et les déchets liquides. Le secteur des infrastructures et de l'assainissement des sols propose des services sûrs, intégrés et sur place pour les besoins de développement ou de construction d'infrastructures. Il propose également la biorestauration ex-situ pour les sols contaminés, et organise l'excavation et le transport des sols vers l'une de ses installations d'assainissement agréées. Son segment Déchets liquides propose des services de traitement des fluides résiduaires automobiles, des services de camions aspirateurs et d'hydrovac, des services de traitement des déchets dangereux, des interventions d'urgence et de remise en état des sites, ainsi que des services spécialisés et de nettoyage industriel.

Secteur Services et équipements environnementaux