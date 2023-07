HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a relevé la recommandation de GFT Technologies de 'conserver' à 'acheter', mais a abaissé son objectif de cours de 45 à 40 euros. Dans une étude européenne TMT (télécommunications, médias et technologies) publiée mardi, l'équipe d'analystes dirigée par Gustav Froberg a en outre placé le spécialiste informatique des secteurs de la finance et de l'assurance parmi les favoris, aux côtés de Barco, PVA Tepla et Teamviewer. Les actions de GFT sont désormais nettement moins chères que celles de la concurrence. L'écart de valorisation devrait être rattrapé lorsque les investisseurs se concentreront à nouveau sur le potentiel de croissance à long terme, a-t-on indiqué./ag/tih

Publication de l'étude originale : 10.07.2023 / heure non indiquée dans l'étude / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude