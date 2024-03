GH Research PLC est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société propose des traitements pour les troubles psychiatriques et neurologiques. Le pipeline de la société comprend GH001, GH002 et GH003. La société se concentre sur le développement de ses thérapies à base de 5-méthoxy-N, N-Diméthyltryptamine (5-MeO-DMT) pour le traitement des patients souffrant de dépression résistante au traitement (TRD). Son produit candidat, GH001, est formulé pour l'administration de 5-MeO-DMT par inhalation. Le GH001 a fait l'objet de deux essais cliniques de phase 1 sur des volontaires sains et d'un essai clinique de phase 1/2 sur des patients souffrant de dépression résistante au traitement (TRD). Le GH002 est son produit candidat 5-MeO-DMT formulé pour être administré par voie injectable. Le GH002 a achevé son développement préclinique en vue d'essais cliniques précoces. GH003 est son produit candidat 5-MeO-DMT formulé pour être administré par voie intranasale.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale