GI Engineering Solutions Limited est une société d'ingénierie basée en Inde, spécialisée dans les activités de génie civil et les services auxiliaires. La société est engagée dans des activités liées aux services d'ingénierie basés sur les technologies de l'information, au génie civil, au développement de logiciels, aux programmes de logiciels et à d'autres services connexes. Les secteurs d'activité de la société comprennent la négociation d'actions et de titres, les services d'ingénierie et la division commerciale - infrastructure. Elle propose des services de conception civile, de gestion de projets, d'études environnementales, d'aménagement du territoire, de conception structurelle et de gestion des eaux de surface, entre autres. Ses offres de conception résidentielle comprennent des développements d'unités planifiées, des subdivisions unifamiliales, des condominiums traditionnels, des condominiums de sites unifamiliaux, des complexes d'appartements et des communautés de maisons préfabriquées. Ses offres de conception commerciale/industrielle comprennent des lotissements industriels, des condominiums de sites industriels, des plans de sites commerciaux, des plans de sites industriels et des ports de plaisance.

Secteur Construction et ingénierie