Gian Life Care Limited est une société basée en Inde. L'entreprise est engagée dans la fourniture de tests et de services de diagnostic et de soins de santé connexes. La société fournit une large gamme de tests et de services de diagnostic et de soins de santé connexes, tels que des services de diagnostic, de prévention et de bien-être pour les patients et les prestataires de soins de santé. La société se concentre sur l'ouverture de plusieurs laboratoires de diagnostic dans différentes parties de l'État. Ses filiales comprennent Gian Path Lab (India) Pvt Ltd et Gian Satguru Pathology LLP.

Secteur Installations et services en soins de santé