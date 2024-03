Giantec Semiconductor Corp est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la conception et à la vente de produits de circuits intégrés. La société fournit principalement des solutions d'application et des services d'assistance technique. Les principaux produits de la société comprennent la mémoire morte programmable effaçable électriquement (EEPROM), les puces de commande de moteur à bobine vocale et les puces de carte à puce. Ses produits sont principalement utilisés dans les téléphones intelligents, les écrans à cristaux liquides (LCD), les modules Bluetooth, les communications, les ordinateurs et les périphériques, les équipements médicaux, les produits blancs, l'électronique automobile, le contrôle industriel et d'autres domaines. L'entreprise exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.