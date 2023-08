Gibraltar Industries, Inc. est un fabricant et un fournisseur de produits et de services pour les marchés des énergies renouvelables, du résidentiel, de l'agtech et des infrastructures. Les segments de la société comprennent les énergies renouvelables, le résidentiel, l'agtech et l'infrastructure. Le secteur des énergies renouvelables est engagé dans la conception, l'ingénierie, la fabrication et l'installation de rayonnages solaires et de systèmes d'équilibrage électrique. Le segment résidentiel comprend des produits tels que des produits de ventilation de toits et de fondations, des systèmes de courrier centralisés et à point unique et des solutions de colis électroniques, des auvents rétractables et des protections de gouttières, ainsi que la dispersion de la pluie, des garnitures et des solins, et d'autres accessoires. Le segment Agtech fournit des produits et des services, y compris la conception, l'ingénierie, la fabrication, la construction, l'entretien et le soutien des serres et des opérations de culture en intérieur. Le segment Infrastructure fournit des solutions techniques pour les ponts, les autoroutes et les aérodromes, notamment des appuis structurels, des joints de dilatation et autres.

Secteur Fournitures de construction et installation