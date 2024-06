Gibson Energy Inc. est une société d'infrastructure de liquides. Les principales activités de la société sont le stockage, l'optimisation, le traitement et la collecte de liquides et de produits raffinés. Ses secteurs d'activité sont l'infrastructure et la commercialisation. Le segment Infrastructure comprend un réseau d'actifs d'infrastructure de liquides qui inclut des terminaux pétroliers, des installations de chargement et de déchargement ferroviaires, des pipelines de collecte, une installation de traitement du pétrole brut et d'autres petits terminaux. Le secteur de la commercialisation s'occupe de l'achat, de la vente, du stockage et de l'optimisation des produits d'hydrocarbures dans le cadre de l'approvisionnement de l'installation de Moose Jaw et de la commercialisation de ses produits raffinés, ainsi que de l'augmentation des volumes grâce aux principaux actifs d'infrastructure de la société. Le secteur de la commercialisation s'engage également dans des opportunités d'optimisation. Les activités de la société sont réparties dans toute l'Amérique du Nord, avec des terminaux principaux à Hardisty et Edmonton, en Alberta, Ingleside, au Texas, et une installation à Moose Jaw, en Saskatchewan.