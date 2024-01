(Alliance News) - Gibus Spa a déclaré mardi avoir terminé l'année 2023 avec des revenus de 91,4 millions d'euros, en hausse de 8,8% par rapport aux 83,9 millions d'euros de l'année précédente.

La performance de 2023 est principalement attribuable à la contribution du groupe Leiner, acquis le 30 septembre 2022 et consolidé à partir du 1er octobre de la même année : l'opération a permis de consolider le modèle d'affaires du groupe et d'accroître la pénétration sur les principaux marchés européens, à savoir l'Allemagne et le Benelux.

Leiner GMBH est en effet une plateforme de distribution pour les marchés germanophones, offrant un accès à plus de 700 concessionnaires actifs et une gamme de produits stratégiques pour les marchés d'Europe centrale tels que les toits en verre.

Sur le marché italien, Gibus a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires, qui est passé de 62,1 millions d'euros à 51,0 millions d'euros, tandis qu'à l'étranger, l'augmentation a été de 85 %, passant de 21,8 millions d'euros à 40,3 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du segment Luxe haut de gamme a légèrement baissé d'une année sur l'autre, passant de 35,0 millions d'euros à 34,3 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires de la ligne Design a augmenté de 23 %, passant de 40,6 millions d'euros à 50,1 millions d'euros. Le groupe Leiner a contribué à hauteur de 24 millions d'euros au chiffre d'affaires du groupe Gibus.

Alessio Bellin, PDG de Gibus, a déclaré : " Nous clôturons avec des résultats satisfaisants une année difficile sur tous nos marchés de référence, prêts à saisir le rebond du marché avec une plus grande présence au niveau international grâce à la nouvelle filiale néerlandaise Gibus NL BV et au réseau du groupe Lener, qui représente une tête de pont de distribution fondamentale pour l'entrée sur le marché allemand ".

"Le début de l'année 2024 verra le retour du salon R+T à Stuttgart, le plus important au monde pour la protection solaire, après six ans d'absence. Pour la première fois, Gibus se présentera à l'industrie avec sa nouvelle identité de groupe, en collaboration avec Leiner, sur un stand de 600 mètres carrés : les attentes de tous sont élevées, en particulier dans la région DACH, et nous travaillons dur pour arriver au rendez-vous de février au meilleur de notre forme. Le salon sera également l'occasion de lancer définitivement sur le marché Movie, la nouvelle pergola bioclimatique d'entrée de gamme de notre offre, en vente à partir de début 2024. De ces actions, nous attendons un succès croissant en termes de ventes et de chiffre d'affaires, notamment en Allemagne et au Benelux, qui conduira de plus en plus le groupe Gibus à s'imposer comme un acteur européen de référence dans les produits d'aménagement extérieur ".

L'action Gibus est en hausse de 3,6 % à 12,80 euros par action.

