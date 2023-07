Gibus SpA est une entreprise italienne de conception d'aménagements extérieurs. Elle conçoit, produit et distribue des rideaux solaires, des pergolas et des produits et services connexes. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Design, luxe de haute technologie et durabilité. La ligne d'activité Design, l'activité principale de la société, comprend les pergolas, les rideaux solaires et les murs en verre. La ligne d'activité High Tech Luxury comprend les pergolas bioclimatiques qui, grâce à des capteurs technologiques, régulent la lumière du soleil. La ligne d'activité Durabilité propose des rideaux solaires spéciaux conçus pour économiser l'énergie. Elle compte parmi ses clients des hôtels, des restaurants et des cafés, entre autres en Europe.

Secteur Fournitures de construction et installation