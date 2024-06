GIFT Holdings Inc, anciennement GIFT Inc, est une société basée au Japon dont l'activité principale est l'alimentation. La société exploite des magasins en gestion directe, principalement basés sur le ramen familial de Yokohama, et fournit des produits alimentaires et des compétences opérationnelles aux magasins producteurs. La division des magasins en gestion directe se compose de la division des magasins nationaux en gestion directe et de la division des magasins en gestion directe à l'étranger. La division des produits conclut un contrat de transaction de base avec le propriétaire du magasin qui va ouvrir un nouveau magasin de ramen et achète continuellement des nouilles, de la sauce, de la soupe et des ingrédients auprès du magasin produit par le propriétaire du magasin.

Secteur Restaurants et bars