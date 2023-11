GigaDevice Semiconductor Inc. (ex GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs et de produits microélectroniques à destination des industries de l'informatique, de l'électronique grand public, des télécommunications, de l'Internet des objets, de l'électronique automobile et de l'automatisation industrielle. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - mémoires flash (64%) ; - microcontrôleurs (28,9%) ; - capteurs (6,4%) ; - services technologiques (0,6%) ; - autres (0,1%). La commercialisation des produits est assurée par des revendeurs spécialisés (85,4% du CA) et au travers de la vente directe (14,6%). 83% du CA est réalisé à l'international.