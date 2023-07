Giga-tronics Incorporated fabrique des équipements électroniques spécialisés destinés aux essais militaires et aux applications opérationnelles aéroportées. La société opère à travers trois segments : Precision Electronic Solutions, Power Electronics & Displays et RF Solutions. Le segment des solutions électroniques de précision se concentre sur la conception, l'ingénierie, le développement et la production de solutions électroniques de précision clés en main pour des applications critiques principalement axées sur les clients de la défense et l'instrumentation médicale pour de grands clients mondiaux de produits de soins de santé et un deuxième client médical pour l'équipement laser médical. Le segment des solutions électroniques de puissance et d'affichage est axé sur la fourniture de solutions électroniques de puissance aux clients du secteur de la défense. Le segment des solutions RF est axé sur la conception, l'ingénierie, l'assemblage, la mise au point et le test de composants, d'ensembles intégrés et de sous-systèmes qui détectent, filtrent, analysent et traitent les signaux de radiofréquences, de micro-ondes et d'ondes millimétriques pour les applications de défense.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense