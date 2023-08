GigaCloud Technology Inc est une société holding basée à Hong Kong, principalement engagée dans le commerce électronique interentreprises (B2B) pour les marchandises en gros colis. La société exploite la plateforme de commerce électronique GigaCloud Marketplace, qui intègre des outils de découverte, de paiement et de logistique. Les secteurs d'activité de la société comprennent les marchés mondiaux du mobilier, des appareils ménagers, des équipements de fitness et autres. En outre, la société exploite des entrepôts. La société vend également ses produits par l'intermédiaire de sites web de commerce électronique tiers.

Secteur Internet