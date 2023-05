GigaDevice lance la famille de MCU Arm® Cortex®-M7 GD32H7, offrant des performances exceptionnelles pour les systèmes intégrés

BEIJING, 29 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaDevice Semiconductor Inc. lance sa première famille de microcontrôleurs (MCU) à cœur Arm® Cortex®-M7, la série de MCU à ultra-haute performance GD32H7.

Intégrant des mémoires de grande taille et étant fabriqués au moyen d'un processus avancé, les produits de la famille GD32H7 fournissent une puissance de traitement supérieure avec efficacité, une grande connectivité et des fonctions de sécurité complètes. Ils sont idéaux pour le traitement de signaux, le contrôle moteur à haute précision, le multimédia et d'autres applications exigeant un traitement intensif, comme l'apprentissage machine (AM) et l'intelligence artificielle (IA).

Une puissante intégration sur puce

Alimenté par un cœur Arm® Cortex®-M7 jusqu'à 600 MHz, le MCU haute performance intègre également un accélérateur matériel avec DSP avancé et une FPU à double précision, ainsi que l'unité mathématique trigonométrique (Trigonometric Mathematic Unit, TMU) et l'accélérateur de filtre (Filter ACcelerator, FAC) pour obtenir une grande efficacité de traitement mathématique. Sa capacité est davantage améliorée par le bus AXI + AHB à haute largeur de bande, et l'architecture de pipeline à six étapes avec capacité de prédiction de branche.

Pour les demandes de calcul complexe et les systèmes d'opérations riches, ses mémoires intégrées sont évolutives jusqu'à 3840 Ko Flash et 1024 Ko SRAM. La mémoire étroitement couplée (Tightly Coupled Memory, TCM) configurable assure une exécution d'état sans attente des instructions critiques, tandis que la L1-Cache 64 Ko haute vitesse réduit davantage la latence du système. Le MCU fournit aussi un traçage avancé en temps réel pour un débogage de pointe, sans interférer avec les opérations de CPU usuelles.

Des ressources système considérablement étendues

Le GD32H7 fournit des systèmes flexibles d'approvisionnement en énergie afin d'obtenir une consommation énergétique équilibrée du système. La série de produits intègre divers périphériques généraux, y compris trois modules CAN-FD et deux Ethernet, ainsi que des interfaces multimédias et un contrôleur graphique pour d'excellentes expériences audio/vidéo. Elle fournit des minuteurs PWM et d'usage général dans la plupart des quantités et dans les plus hautes résolutions, ainsi que des ADC avec les meilleurs taux d'échantillonnage dans la famille de MCU GD32. Le cryptage matériel intégré des algorithmes DES, 3DES, AES et Hash, ainsi que la vérification ECC, portent la sécurité de l'appareil et du système au niveau supérieur.

L'écosystème de développement GD32 gagne du terrain actuellement. Un environnement de développement libre nommé GD32 Eclipse IDE, et le GD32 All-In-One Programmer (programmeur tout-en-un) sont fournis, aux côtés d'autres outils intégrés populaires comme Arm® KEIL, IAR et SEGGER. GigaDevice fournira aussi des solutions partenaires sur des algorithmes de RTOS, de GUI et d'IA intégrée afin de raccourcir le délai de mise sur le marché du client.

Les clients recevront des échantillons de MCU GD32H7 ainsi que des outils de développement à compter de juin 2023, visant une production en série pour le T4 2023.

