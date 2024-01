Gigaset AG est une entreprise de télécommunications basée en Allemagne et un fabricant de téléphones et d'accessoires connexes. La société opère à travers quatre segments : Téléphones, Smart phones, Smart home et Professional. Le segment des téléphones propose une gamme de téléphones filaires, de systèmes téléphoniques, de systèmes DECT et de combinés pour les petites et moyennes entreprises (PME). Le segment des téléphones intelligents se concentre sur la fabrication de téléphones intelligents à usage personnel et professionnel. Le segment des téléphones intelligents offre diverses solutions dans le domaine de la sécurité, du confort et de l'énergie, ainsi qu'un soutien aux personnes âgées et aux personnes ayant besoin d'aide dans le secteur des soins à domicile, et fournit des systèmes connectés pour les ménages, y compris des caméras, des capteurs, des sirènes et d'autres équipements de mesure. Le segment professionnel propose une gamme de téléphones filaires, de systèmes téléphoniques, de systèmes DECT et de combinés pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Secteur Téléphones et appareils portatifs