Giglio.com lance son application mobile et investit dans sa clientèle

(Alliance News) - Giglio.com Spa a annoncé mardi le lancement de son application mobile, à la fois pour Android et IOS.

"Giglio.com continue d'investir dans l'expérience utilisateur et la fidélisation de ses clients. La société a lancé une application mobile sur le Play Store d'Android et l'APP store d'Apple qui permettra aux clients de naviguer à partir de leurs smartphones de manière plus fluide et plus efficace et en cinq langues différentes", a expliqué la société dans une note.

"Une fois de plus, la technologie propriétaire de Giglio.com représente un avantage concurrentiel pour la société, lui permettant de concevoir et de gouverner directement une architecture rationalisée pour la mise en œuvre et la gestion de tous les services liés à la fois au site et à l'application. Cela permettra d'offrir à l'utilisateur une expérience uniforme quel que soit le canal de navigation choisi et de lui faire une proposition plus proche de ses véritables préférences d'achat".

La mise à disposition de l'application mobile permettra aux quelque 20 millions d'utilisateurs de Giglio.com, qui visitent actuellement le site à partir d'appareils mobiles, de bénéficier d'une expérience d'achat plus réactive, plus fluide et plus attrayante. En fait, les utilisateurs qui utilisent des applications mobiles affichent généralement des taux de fidélisation supérieurs de 30 % à ceux qui sont servis par le site web mobile.

Le cours de Giglio.com est stable à 2,80 euros par action.

