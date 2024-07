(Alliance News) - Giglio.com Spa a annoncé mercredi la création d'une unité commerciale B2B dédiée aux services de numérisation.

Après avoir dépassé les 150 000 clients actifs, Giglio.com lance une nouvelle unité d'affaires, ciblant cette fois les clients professionnels et mettant à leur disposition ses décennies de savoir-faire afin de stimuler le processus de numérisation de l'industrie.

La nouvelle structure organisationnelle s'adresse à toutes les entreprises du monde de la mode et au-delà, en offrant des services indispensables à leur déclinaison numérique. L'unité d'affaires s'appelle Digital Gateway Giglio.com et se compose de quatre modules : Shooting Hub, Creative Hub, Marketing Hub et Technology Hub.

"La déclinaison B2B de notre modèle d'entreprise apparaît comme une évolution tout à fait naturelle à une époque - comme la nôtre - qui requiert de plus en plus de compétences et d'outils capables de faire la différence dans les processus de digitalisation des entreprises. La Passerelle Numérique répond à ce besoin avec les compétences de premier ordre qui ont mûri au cours des nombreuses années d'expérience de Giglio.com et qui ont déterminé son succès", a commenté Giuseppe Giglio, Président et CEO de Giglio.com.

L'action de Giglio.com reste inchangée à 1,79 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.