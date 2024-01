Giglio.com SRL est une société basée en Italie, principalement engagée dans le secteur de l'habillement et des accessoires. La société héberge environ 300 marques de mode et de luxe pour femmes, hommes et enfants, touchant des clients dans plus de 150 pays. Giglio.com se concentre sur le secteur du commerce électronique de vêtements et d'accessoires de luxe pour femmes, hommes et enfants. Elle opère à l'échelle mondiale.

Secteur Détaillant habillement et accessoires