Giglio Group SpA est une société basée en Italie qui opère dans le domaine de la télédiffusion (TV). La société divise son activité en quatre secteurs d'activité : Ibox Digital, qui constitue le cœur numérique du groupe ; Ibox Distribution, qui se consacre à la distribution en ligne et gère les stocks des marques clientes du groupe ; Giglio Media, qui produit des contenus multimédias sur environ 130 plateformes numériques à l'échelle mondiale, et M-Three Satcom, qui est un fournisseur de services et de solutions pour la radiodiffusion et la télédiffusion sur le marché italien. Le groupe est également présent en Chine sur un certain nombre de télévisions et de plateformes web avec son contenu entièrement dédié au style de vie italien. Il opère avec des marques telles que Music Box, Yacht & Sail, Play me, Acqua et le réseau mondial Nautical Channel, actif dans le domaine nautique. Elle opère par l'intermédiaire de filiales, telles que M-Three SatCom Srl et Giglio USA, dans le but de superviser les activités du groupe en Amérique du Nord.

