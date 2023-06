(Alliance News) - Giglio.com Spa a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat avec Vestiaire Collective, leader international de la mode d'occasion, pour un projet d'économie circulaire visant à promouvoir la consommation consciente.

"Giglio.com franchit une nouvelle étape importante dans sa stratégie de développement durable en offrant à ses clients la possibilité de revendre des vêtements emblématiques de leur garde-robe", a commenté l'entreprise.

Il s'agit d'un service de revente en ligne, proposé par Vestiaire Collective aux clients de Giglio.com, afin de donner une seconde vie aux vêtements qui ne sont plus portés et d'inviter à des expériences d'achat plus conscientes, en réduisant les déchets. Une cinquantaine de marques de haute couture, parmi les plus achetées sur Giglio.com, participeront à l'initiative, "adaptées à une seconde vie précisément parce qu'elles sont intemporelles et loin de la logique jetable de la fast fashion".

"Ce partenariat prestigieux s'inscrit naturellement dans la voie des valeurs que nous poursuivons en matière de durabilité environnementale et de sensibilisation de l'industrie de la mode à l'économie circulaire. Offrir à nos clients la possibilité de donner une seconde vie à leurs vêtements représente un pas de plus vers une expérience d'achat plus consciente, qui renforce notre positionnement en tant que précurseurs des tendances du secteur", a commenté Giuseppe Giglio, président et directeur général de Giglio.com.

"Nous sommes ravis de continuer à collaborer avec les principaux acteurs du secteur pour façonner un avenir plus durable. Notre impact positif sur l'industrie de la mode s'accroît au fur et à mesure que notre collectif grandit. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Giglio.com dans ce voyage circulaire et de le compter parmi nos partenaires de revente", a déclaré Dounia Wone, Chief Impact Officer de Vestiaire Collective.

L'action de Giglio.com est en hausse de 0,8 %, à 2,40 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.