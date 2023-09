Gildan Activewear Inc. est un fabricant verticalement intégré de vêtements de base de tous les jours, y compris des vêtements actifs, des sous-vêtements et des produits de bonneterie. Ses principales catégories de produits comprennent les hauts et les bas des vêtements de sport (vêtements de sport), les chaussettes (bonneterie) et les hauts et les bas des sous-vêtements (sous-vêtements). Ses lignes de produits de vêtements de sport comprennent des T-shirts, des hauts et des bas en polaire et des maillots de sport. Ses lignes de produits de bonneterie comprennent des chaussettes de sport, des chaussettes habillées, des chaussettes décontractées et des chaussettes de travail, des chaussettes de doublure et des chaussettes à usage thérapeutique. Ses lignes de sous-vêtements comprennent des sous-vêtements pour hommes et garçons (hauts et bas) et des culottes pour femmes. Elle commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à l'entreprise, notamment Gildan, American Apparel, Comfort Colors, GOLDTOE et Peds. Elle vend également des chaussettes sous la marque Under Armour aux États-Unis et au Canada. Elle possède des usines de fabrication en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh.

Secteur Habillement et accessoires