* BROWNING WEST DIVULGUE LES EFFORTS DE GILDAN ACTIVEWEAR POUR PRIVER LES ACTIONNAIRES D'UNE OPPORTUNITÉ DE RECONSTITUER LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LORS D'UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE VALABLEMENT DEMANDÉE
* LA DERNIÈRE MANŒUVRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BROWNING WEST COÏNCIDE AVEC D'AUTRES ACTIONS, Y COMPRIS LE LANCEMENT D'UNE CAMPAGNE VISANT À INTIMIDER ET À RÉDUIRE AU SILENCE LES ACTIONNAIRES QUI S'EXPRIMENT.
* BROWING WEST- S'ENGAGE À PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES, Y COMPRIS PAR LES VOIES JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise :