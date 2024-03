Croit que le conseil n'a pas fait preuve de diligence à l'égard de M. Tyra ou a délibérément négligé de tenir compte de son comportement antérieur troublant, ce qui a créé des conflits et des risques injustifiés pour Gildan Met en lumière les efforts déployés par le conseil pour accélérer ses activités de relations publiques et rejeter la responsabilité sur Browning West et les actionnaires, qui ont tout à fait le droit de s'inquiéter de leur investissement et d'examiner de près la sélection d'un chef de la direction douteux Exhorte le conseil et M. Tyra à entreprendre immédiatement un processus de démission ordonné et à travailler rapidement avec Browning West pour reconstituer substantiellement le conseil

Browning West, LP (avec les membres de son groupe, « Browning West » ou « nous »), actionnaire de longue date de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE : GIL) (TSX : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») qui détient en propriété véritable environ 5,0 % des actions en circulation de la Société, a publié aujourd’hui la déclaration suivante :

« La couverture médiatique récente et un rapport de recherche indépendant suggèrent que le conseil a fait preuve d’un manque flagrant de diligence et de jugement en négligeant de tenir compte de la relation apparemment inappropriée de M. Tyra avec un subordonné, qui travaille actuellement au sein de la haute direction de Gildan, pendant son mandat en tant que chef de la direction de Broder Bros. Nous nous demandons si le conseil a découvert ces informations profondément troublantes au cours du processus de recherche du chef de la direction et comment les administrateurs en poste ont pu nommer et embaucher un chef de la direction qui semblait considérer acceptable d’entretenir une telle relation avec une personne sous sa direction. Nous nous demandons également si le conseil a pris en compte le fait que la relation antérieure entre ces deux hauts dirigeants crée des conflits et des risques injustifiés pour les actionnaires et les employés de Gildan.

Ce n’est pas en esquivant et en minimisant la situation que le conseil parviendra à faire disparaître cet inexplicable manque de diligence et de jugement. Pour plus de précision, Browning West n'a joué aucun rôle dans le rapport de recherche indépendant dont il est question dans la couverture médiatique récente et elle intentera une action en justice contre toute partie qui prétendrait le contraire. Nous croyons qu’il est important de mettre l’accent sur ce point étant donné que le conseil a accéléré ses activités de relations publiques et qu’il communique de façon proactive avec les médias dans le but de rejeter la responsabilité sur Browning West et les actionnaires, qui ont tout à fait le droit de s'inquiéter de leur investissement et d'examiner de près la sélection d'un chef de la direction apparemment inapte.

Nous exhortons le président du conseil, M. Donald Berg, et le conseil, ainsi que M. Tyra, à reconnaître qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties prenantes de Gildan d'entreprendre un processus de démission ordonné et à travailler avec Browning West pour reconstituer la majorité du conseil. Les administrateurs en poste ont de toute évidence échoué dans leur évaluation de M. Tyra, compte tenu de ses antécédents de destruction de valeur, de son manque d'expérience critique dans le domaine de la fabrication et de sa décision apparente de poursuivre une relation avec un subordonné alors qu'il était chef de la direction de Border Bros. Il est maintenant temps que Gildan accepte de nommer au conseil tous les candidats aux postes d’administrateur hautement qualifiés proposés par Browning West, afin de mettre fin à ce chapitre malheureux de l'histoire de la Société, ce qui permettra à Gildan de se concentrer à nouveau sur la croissance et le renforcement de ses activités et sur la création de valeur pour tous ses actionnaires. »

Mise en garde relative à l’information prospective

Certains renseignements figurant dans le présent communiqué pourraient constituer de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs se distinguent habituellement par des termes de nature prospective, tels que des verbes conjugués au futur ou au conditionnel ou des mots tels que « perspective », « objectif », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « croire », « projets », « continuer » ou d’autres expressions semblables qui suggèrent une issue ou un événement futur. Le présent communiqué renferme de l’information prospective qui porte notamment sur des déclarations de Browning West quant à la façon dont elle prévoit (i) exercer ses droits prévus par la loi à titre d’actionnaire de la Société et (ii) apporter des modifications à la composition du conseil et de l’équipe de direction de la Société.

Bien que Browning West estime que les attentes indiquées dans l’information prospective soient raisonnables, rien ne garantit que de telles attentes se révèleront exactes. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des impondérables qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les développements réels diffèrent considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, notamment (i) le risque que la Société utilise des tactiques pour bloquer les droits dont dispose Browning West en tant qu’actionnaire et (ii) le risque que les mesures proposées et que les modifications demandées par Browning West ne soient pas instaurées pour quelque raison que ce soit. Sauf dans la mesure où la loi l’exige, Browning West n’a pas l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Conseillers

Olshan Frome Wolosky LLP agit en qualité de conseiller juridique, Goodmans LLP agit en qualité de conseiller juridique canadien et IMK agit en qualité de conseiller juridique québécois. Longacre Square Partners agit en qualité de conseiller stratégique et RP Pélican agit en qualité de conseiller en relations publiques. Carson Proxy agit en qualité de conseiller en matière de procuration.

À propos de Browning West, LP

Browning West est une société d’investissement indépendante établie à Los Angeles, en Californie. Elle mise sur une approche fondamentale ciblée et à long terme et concentre ses investissements principalement en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest.

Browning West cherche à investir dans un nombre restreint d’entreprises de grande qualité et à conserver ces participations pendant de nombreuses années. Soutenue par un groupe de fondations de renom, d’entreprises familiales et de fonds de dotation universitaires trié sur le volet, Browning West possède des assises financières uniques qui lui permettent de se concentrer sur la création de valeur à long terme au sein de son portefeuille de sociétés.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240313166256/fr/