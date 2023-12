Gildan Activewear Inc. a annoncé que Chris Shackelton, cofondateur et associé directeur de Coliseum, a été invité à se joindre au conseil d'administration de Gildan et a été nommé à compter du 17 décembre 2023. Christopher S. Shackelton est associé directeur de Coliseum Capital Management, LLC, qu'il a cofondé en 2005. Il a siégé au conseil d'administration de huit entreprises publiques.

Il est actuellement président de ModivCare Inc. et de Lazydays Holdings Inc. et membre du conseil d'administration d'Universal Technical Institute Inc. Auparavant, il a siégé aux conseils d'administration de LHC Group Inc, BioScrip Inc, Advanced Emissions Solutions Inc, Rural/Metro Corp et Interstate Hotels & Resorts Inc. En outre, il est actuellement administrateur de plusieurs organisations caritatives à but non lucratif. Au début de sa carrière, il a occupé des postes chez Morgan Stanley & Co. et Watershed Asset Management LLC.

Il est diplômé du Yale College.