Gildan annonce le premier prêt lié au développement durable

MONTRÉAL, 28 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) a le plaisir d'annoncer que la Société a signé un amendement et une mise à jour concernant sa facilité de crédit renouvelable existante de 1 milliard de dollars afin d'y intégrer des conditions liées au développement durable, soulignant ainsi le leadership et l'engagement forts de Gildan envers ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'amendement introduit un ajustement annuel du prix basé sur l'atteinte de trois des objectifs ESG de nouvelle génération de Gildan, qui ont été communiqués au début de cette année. Gildan est la première entreprise canadienne de fabrication de vêtements à lier les coûts de financement à l'atteinte d'importants objectifs ESG.

« Le développement durable est un pilier essentiel de notre stratégie de croissance durable de Gildan, et cette facilité de crédit liée au développement durable est une preuve supplémentaire de notre engagement à réaliser des avancées significatives d'ici 2030 dans les domaines du changement climatique, de la circularité et de la diversité, de l'équité et de l'inclusion », a déclaré Rhodri Harries, premier vice-président, chef des services financiers et administratifs de Gildan.

Facilité de crédit renouvelable liée au développement durable

La facilité de crédit modifiée et mise à jour de 1 milliard de dollars sur 5 ans comprend des conditions qui réduisent ou augmentent les coûts d'emprunt en fonction de la performance annuelle de la Société par rapport aux trois objectifs ESG suivants récemment annoncés :

Changements climatiques : La réduction des émissions de gaz à effet de serre de type 1 et 2 de Gildan de 30 % d'ici 2030 1 , conformément à l’initiative Science Based Targets (SBTi) et le niveau de décarbonisation requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

: La réduction des émissions de gaz à effet de serre de type 1 et 2 de Gildan de 30 % d'ici 2030 , conformément à l’initiative Science Based Targets (SBTi) et le niveau de décarbonisation requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Circularité : 75 % des emballages et des garnitures spécifiques aux unités de produits des vêtements de Gildan contiendront des matériaux recyclés ou durables d'ici 2027.

: 75 % des emballages et des garnitures spécifiques aux unités de produits des vêtements de Gildan contiendront des matériaux recyclés ou durables d'ici 2027. Diversité, équité et inclusion : L'atteinte de la parité hommes-femmes d'ici 2027 pour le groupe d'employés de Gildan qui inclut le niveau directeur et les niveaux supérieurs.



BMO Groupe Financier agit en tant que responsable de la structuration de la durabilité, TD Groupe Financier et CIBC Groupe Financier agit en tant que co-responsable de la structuration de la durabilité pour le prêt lié au développement durable de Gildan.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que sous la marque Under Armour®, grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme d’ESG intégré dans sa stratégie d’affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Gildan et sur ses pratiques et ses initiatives en matière d’ESG, visitez le site www.gildancorp.com.