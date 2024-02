MONTRÉAL, 16 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a été incluse, pour la quatrième fois, dans le groupe leadership de CDP pour ses divulgations de 2023 sur les changements climatiques. De plus, Gildan a également été incluse dans l’édition 2024 du Sustainability Yearbook de S&P Global pour la 12e année consécutive, selon l’évaluation du développement durable d’entreprise de S&P Global en 2023.



« L’inclusion de Gildan dans le groupe leadership de CDP et dans le Sustainability Yearbook de S&P Global met en lumière le ferme engagement de la Société à l’égard des pratiques durables », a déclaré Vince Tyra, président et chef de la direction de Gildan. « Je suis impressionné par l’ampleur et la profondeur des efforts de la Société en matière d’ESG et fier que Gildan continue d’être reconnue par ces organisations importantes pour ses efforts continus visant à fabriquer des vêtements dans le respect. »

« Ces reconnaissances sont le résultat du travail considérable pour mettre en œuvre notre stratégie ESG de nouvelle génération dans l’ensemble de nos opérations », a déclaré Peter Iliopoulos, vice-président principal, fiscalité, développement durable et affaires gouvernementales chez Gildan. « Je suis fier du dévouement et de l’engagement de nos employés partout dans le monde qui intègrent davantage les facteurs ESG dans l’ensemble de nos opérations comme l’un des principaux moteurs du succès de Gildan. »

Divulgation 2023 sur les changements climatiques du CDP – Gildan a reçu une note de A- pour ses divulgations de 2023 sur les changements climatiques, se plaçant dans le groupe leadership de CDP et au-dessus de la note moyenne B accordée au secteur de la fabrication de vêtements. La Société fait partie des 30 % des organisations incluses dans le groupe ayant atteint la catégorie leadership.1 Plus précisément, Gildan a fait partie des entreprises les plus performantes pour ce qui est de la divulgation de ses performances de GES de type 1 et 2, de ses processus de gestion des risques, de ses divulgations sur les risques et les opportunités et de ses initiatives de réduction des émissions. Le CDP est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui gère le système mondial de divulgation environnementale pour les investisseurs, les entreprises, les villes, les États et les régions afin de gérer leurs impacts environnementaux. Plus de 23 000 organisations dans le monde ont divulgué des données dans le cadre de CDP en 2023.

Édition 2024 du Sustainability Yearbook de S&P Global – Gildan a été incluse par S&P Global comme membre du Sustainability Yearbook sur la base de sa note à l’évaluation du développement durable d’entreprise de 2023. La Société était l’une des six entreprises du secteur des textiles, des vêtements et des biens de luxe incluses cette année, et la seule entreprise nord-américaine reconnue dans ce secteur. Le Yearbook est un rapport exhaustif qui distingue certaines des plus grandes entreprises du monde pour leurs initiatives et pratiques de développement durable. L’inclusion dans le Yearbook est fondée sur la note obtenue à l’évaluation du développement durable d’entreprise de 2023 de S&P Global, où une méthodologie rigoureuse est utilisée pour déterminer le rendement des entreprises en matière de développement durable. Pour figurer dans le Yearbook, une organisation doit obtenir une note se situant dans les 15 % des notes les plus élevées de son industrie et obtenir, à l’évaluation du développement durable d’entreprise, une note se situant dans les 30 % des entreprises les plus performantes de son industrie. En date du 22 décembre 2023, seulement 8 % des entreprises figuraient dans l'Annuaire CSA, sur les 9 400 entreprises prises en considération.

1. Propre aux changements climatiques.



