MONTRÉAL, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) est heureuse d'annoncer que la Société a été incluse parmi les entreprises les plus performantes dans le rapport 2020 du CDP sur les changements climatiques. Gildan a reçu un A- pour la deuxième année consécutive, ce qui place l'entreprise dans le groupe « leadership » du CDP, et bien au-dessus de la moyenne du secteur de la fabrication de vêtements, qui est de C.



Les entreprises qui se classent dans la catégorie « leadership » sont reconnues pour leur divulgation transparente et exhaustive des données climatiques, leur connaissance approfondie des risques climatiques, la démonstration d'une gouvernance et d'une gestion fortes des risques climatiques et la démonstration de pratiques de pointe sur le marché. Plus précisément, Gildan a obtenu cette année des notes particulièrement élevées dans les domaines liés à la gouvernance, aux émissions de types 1 et 2, à la gestion de la chaîne de valeur, ainsi qu'à la stratégie commerciale et la planification financière. En 2019, Gildan a pu réduire l'intensité de ses émissions de GES de 13 % par rapport à son niveau de référence de 2015, atteignant et dépassant ainsi l'un de ses principaux objectifs environnementaux de 2020. Pour en savoir davantage sur les initiatives de Gildan, consultez le rapport ESG 2019, en cliquant ici.

« Alors que nous sommes sur le point de conclure nos objectifs 2020, nous sommes incroyablement fiers de voir que notre engagement envers le développement durable continue d'être reconnu par des organisations de premier plan comme le CDP pour nos progrès en matière de transparence des entreprises et de lutte contre les changements climatiques », a déclaré Claudia Sandoval, vice-présidente de la citoyenneté d'entreprise chez Gildan. « Cette inclusion démontre que Gildan figure parmi les 8 % d'entreprises les plus performantes au monde en matière de communication sur les changements climatiques et qu'elle démontre une progression significative vers un avenir plus durable. Nous sommes bien placés pour continuer à le faire à long terme, car nous demeurons engagés envers nos trois piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), à savoir le souci de nos employés, la préservation de l'environnement et la création de communautés plus fortes ».

Le CDP est une organisation mondiale à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation pour les investisseurs, les entreprises, les villes, les États et les régions afin de leur permettre de mieux contrôler leur impact sur l'environnement. L'économie mondiale considère le CDP comme la référence en matière de rapports environnementaux, avec l'ensemble de données le plus complet sur l'action des entreprises et des villes. Chaque année, le CDP utilise les informations fournies dans son processus de publication annuelle et note les entreprises en fonction de leur parcours en matière de divulgation et de leadership environnemental. Grâce à sa méthode de notation indépendante, il mesure les progrès des entreprises et les incite à agir dans les domaines des changements climatiques, des forêts et de la sécurité de l'eau. Cette année, le CDP a évalué plus de 9 600 entreprises dans le monde entier.

Gildan est l'un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammer™, Prim + Preux®, GoldToe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy Plus®, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'œuvre et d'environnement dans toute la chaîne d'approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentique® intégré dans la stratégie d'affaires à long terme de la Société.

