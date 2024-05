• Vince Tyra a quitté ses fonctions de président et chef de la direction

• Fin du processus de vente

MONTRÉAL, 23 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que tous les membres du conseil d’administration ont démissionné et que Vince Tyra a quitté ses fonctions de président et chef de la direction avec prise d’effet à la fin de la journée. Le conseil sortant a nommé les candidats de Browning West au conseil d’administration avec prise d’effet au même moment. La Société a également déclaré que le conseil sortant a mis fin aux discussions entourant le processus de vente annoncé précédemment.

Alors que nous nous apprêtons à tenir l’assemblée annuelle le 28 mai 2024, les actionnaires ont clairement exprimé leur position. Les administrateurs sortants estiment qu’il était dans l’intérêt de toutes les parties prenantes de Gildan qu’ils démissionnent et ne sollicitent pas le renouvellement de leur mandat à la prochaine assemblée annuelle afin de permettre au nouveau conseil d’entrer en fonction et de superviser ainsi les activités de la Société de la manière la plus ordonnée et efficace possible. Les administrateurs sortants souhaitent bon succès aux nouveaux administrateurs, à l’équipe de direction, aux 45 000 employés de Gildan et à ses actionnaires.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’intermédiaire de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.