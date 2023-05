Les Vêtements de Sport Gildan publie les résultats du vote des actionnaires

MONTRÉAL, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd'hui que les dix candidats proposés comme administrateurs dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 6 mars 2023 ont été élus en tant qu'administrateurs de la Société à la majorité des voix exprimées par les actionnaires ou représentées par procuration à son assemblée annuelle virtuelle des actionnaires tenue le 4 mai 2023 à Montréal. Gildan note également qu'une majorité d'actionnaires ont voté en faveur du vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction, du renouvellement du mandat de ses auditeurs, de la ratification et du renouvellement du régime de droits des actionnaires, ainsi que de l’approbation de deux modifications au régime incitatif à long terme (qui étaient des points de vote distincts). La majorité des actionnaires ont voté contre la proposition d’actionnaire.



Les résultats du vote sont détaillés ci-dessous :

EN FAVEUR DE ABSTENTION/CONTRE Nombre % Nombre % Résolution 1 Nomination de l’auditeur 142 621 232 90,81% 14 429 663 9,19% Résolution 2 Élection des administrateurs Donald C. Berg 150 038 684 96,93% 4 755 753 3,07% Maryse Bertrand 152 992 037 98,84% 1 802 398 1,16% Dhaval Buch 153 107 886 98,91% 1 686 549 1,09% Marc Caira 153 101 747 98,91% 1 692 688 1,09% Glenn J. Chamandy 154 162 414 99,59% 632 023 0,41% Shirley E. Cunningham 150 410 559 97,17% 4 383 877 2,83% Charles M. Herington 150 818 760 97,43% 3 975 675 2,57% Luc Jobin 151 481 080 97,86% 3 313 358 2,14% Craig A. Leavitt 151 520 464 97,88% 3 273 973 2,12% Anne Martin-Vachon 151 098 413 97,61% 3 696 022 2,39% Résolution 3 Régime de droits des actionnaires 146 143 419 94,41% 8 651 019 5,59% Résolution 4 Première modification au régime incitatif à long terme 150 373 340 97,14% 4 421 097 2,86% Résolution 5 Deuxième modification au régime incitatif à long terme 149 440 922 96,54% 5 353 513 3,46% Résolution 6 Vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction 146 177 931 94,43% 8 616 502 5,57% Résolution 7 Proposition d’actionnaire 17 215 117 11,12% 137 579 319 88,88%





À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que sous la marque Under Armour®, grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États- Unis et au Canada. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme d’ESG intégré dans sa stratégie d’affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Gildan et sur ses pratiques et ses initiatives en matière d’ESG, visitez le site www.gildancorp.com

