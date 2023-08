Gilead Sciences, Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de médicaments (98,9%) : destinés au traitement du VIH (50% du CA), du COVID-19 (7,4%), du virus de l'hépatite C (4%), du virus de l'hépatite B (1,4%) et autres (37,2% ; notamment rétinites à cytomégalovirus et sarcome de Kaposi avancé résultants du VIH) ; - autres (1,1%) : notamment royalties et revenus issus des prestations de recherche et développement et de la fabrication en sous-traitance de produits thérapeutiques. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (70,6%), Europe (17,8%) et autres (11,6%).

Secteur Produits pharmaceutiques