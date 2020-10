Coronavirus: Gilead va fournir 500.000 doses de remdesivir à l'Europe

Gilead Sciences a annoncé jeudi un accord portant sur la vente de 500.000 doses de son antiviral remdesivir aux pays européens, qui s'efforcent de constituer des stocks de ce traitement, l'un des deux seuls approuvés pour les patients atteints du COVID-19.

Cet accord doit permettre de couvrir les besoins des six prochains mois et concerne les 27 pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, six pays des Balkans et les autres membres de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein et Norvège). Il comporte une option de prolongation.

Plusieurs pays européens disent être confrontés à une pénurie de remdesivir alors que les contaminations par le coronavirus responsable du COVID-19 repartent à la hausse et que les Etats-Unis s'étaient entendus avec Gilead pour lui acheter l'essentiel de sa production jusque fin septembre.

Le laboratoire américain a précisé qu'il allait commencer à livrer les commandes à l'Europe à partir de lundi prochain.

(Marine Strauss et Philip Blenkinsop; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)