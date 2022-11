Factbox-Advertisseurs réagissent à la nouvelle propriété de Twitter

Vous trouverez ci-dessous les réactions de certaines des entreprises :

Ford Motor Co

Un porte-parole de Ford a déclaré à CNBC que le constructeur automobile ne fait actuellement pas de publicité sur Twitter et ne le faisait pas avant l'accord de Musk.

General Mills Inc

La société connue pour ses céréales Cheerios et Lucky Charms a interrompu sa publicité sur Twitter, a déclaré jeudi un porte-parole de la société, ajoutant que General Mills surveillerait la direction prise par Twitter et évaluerait ses dépenses de marketing.

General Motors Co

Le plus grand constructeur automobile américain a temporairement mis en pause la publicité payante sur Twitter après que Musk ait terminé son rachat de la société de médias sociaux. Le constructeur automobile de Détroit a déclaré qu'il "s'engageait avec Twitter pour comprendre la direction de la plate-forme sous son nouveau propriétaire".

Gilead Sciences

Le fabricant de médicaments contre le VIH et son unité Kite sont en train de "mettre en pause la publicité" sur Twitter, de surveiller leurs dépenses publicitaires et d'attendre de mieux comprendre comment les normes communautaires et la modération du contenu seront gérées.

Havas Media Group

Havas Media Group, l'unité de publicité de Vivendi, recommande à ses clients de "mettre temporairement en pause leurs publicités sur Twitter aux États-Unis en raison de préoccupations concernant la capacité de l'entreprise à surveiller son contenu", rapporte le Wall street Journal.

L'Interpublic Group of Companies Inc

La société mondiale de services de publicité et de marketing a recommandé à ses clients de mettre temporairement en pause leurs publicités sur Twitter, a rapporté le Wall street Journal.

L'Oréal SA

Le fabricant de cosmétiques a déclaré qu'il n'avait pas suspendu ses dépenses publicitaires sur Twitter, démentant un rapport du Financial Times du 2 novembre qui citait des sources familières avec la question.

Mondelez International

Le fabricant d'Oreos a suspendu ses dépenses publicitaires sur Twitter, a rapporté le Wall street Journal jeudi, citant des sources bien informées sur le sujet.

Pfizer Inc

Le fabricant de médicaments Pfizer Inc fait partie des entreprises qui ont réévalué leur décision de faire de la publicité sur Twitter, suite à l'accord de 44 milliards de dollars conclu par Elon Musk pour privatiser la société de médias sociaux, a rapporté le WSJ.

Stellantis N.V.

Le constructeur automobile a déclaré qu'il surveillait tous les canaux de médias sociaux qui impliquaient ses marques et qu'il continuerait à le faire à la suite d'une nouvelle direction chez Twitter, où le quatrième plus grand constructeur automobile du monde serait "vigilant".

Volkswagen AG

Le conglomérat automobile, qui comprend des marques telles que Lamborghini, Audi, Seat et Porsche, entre autres, a déclaré qu'il avait recommandé à ses marques de suspendre les publicités payantes sur Twitter jusqu'à nouvel ordre.