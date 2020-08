GILEAD : l'usage du remdesivir élargi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'antiviral expérimental Veklury (remdesivir) de Gilead Science (GILD) a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) élargie de la FDA pour traiter tous les patients hospitalisés atteint de la Covid-19. Auparavant, le traitement n'était autorisé que pour les patients hospitalisés avec un Covid-19 grave.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.