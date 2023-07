Gilead Sciences, Inc. a annoncé que l'étude de phase 3 ENHANCE dans les syndromes myélodysplasiques (SMD) à haut risque a été interrompue pour cause de futilité sur la base d'une analyse planifiée. Les données de sécurité observées dans cette étude sont cohérentes avec le profil connu du magrolimab et les effets indésirables typiques de cette population de patients. Gilead recommande d'arrêter le traitement par magrolimab chez les patients atteints de SMD.

Le magrolimab est une immunothérapie anti-CD47 potentielle, première de sa catégorie, dont le programme de développement clinique couvre dix indications potentielles, y compris des essais en cours dans des tumeurs solides et deux essais pivots : ENHANCE-2 dans la leucémie myéloïde aiguë (LMA) avec mutations TP53 et ENHANCE-3 dans la LMA de première ligne non compatible. Gilead travaille avec les investigateurs de l'étude sur les prochaines étapes appropriées pour les patients recrutés dans l'étude ENHANCE. Les données seront soumises pour présentation lors d'une prochaine réunion médicale.

À propos d'ENHANCE : L'étude de phase 3, randomisée et en double aveugle, a évalué l'association du magrolimab et de l'azacitidine en tant que traitement de première intention des syndromes myélodysplasiques à haut risque (HR-MDS), une maladie pour laquelle aucune nouvelle classe de traitement n'a été approuvée depuis près de 20 ans. L'étude a porté sur plus de 500 patients qui ont été randomisés pour recevoir le magrolimab en association avec l'azacitidine ou l'azacitidine en monothérapie. Les critères d'évaluation principaux étaient la réponse complète et la survie globale.

Les critères d'évaluation secondaires comprenaient la durée de la réponse, l'indépendance transfusionnelle, la survie sans progression et le délai de transformation en leucémie myéloïde aiguë, entre autres. À propos du magrolimab : Le magrolimab est un anticorps monoclonal expérimental potentiel, premier de sa classe, qui se lie à CD47. Le principal mécanisme d'action du magrolimab est de bloquer l'interaction inhibitrice CD47-protéine régulatrice de signaux (SIRPa), ce qui renforce la capacité des macrophages et autres phagocytes à identifier et à détruire les cellules étrangères et malignes, dans le but de bloquer le signal "ne me mangez pas" utilisé par les cellules cancéreuses.

utilisé par les cellules cancéreuses. Le magrolimab est une nouvelle immunothérapie en cours de développement dans plusieurs cancers hématologiques et tumeurs solides.