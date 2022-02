Gilead a doublé ses ventes de remdesivir en 2021

New York (awp/afp) - La biotech américaine Gilead Science a quasiment doublé en 2021 les ventes de son médicament antiviral remdesivir, utilisé pour les malades hospitalisés du Covid-19, même si elles ont ralenti au quatrième trimestre.

Le groupe a vendu pour 5,6 milliards de dollars du médicament Veklury, le nom commercial du remdesivir, en 2021, presque deux fois plus qu'en 2020. Cela a fait bondir le chiffre d'affaires du groupe de 11%, à 27,3 milliards de dollars.

Le bénéfice net s'envole à 6,2 milliards de dollars, contre 89 millions seulement l'an passé, lorsqu'il avait été plombé notamment par des impôts. Il dépassé cette année son niveau de 2019 (5,4 milliards).

Le bénéfice ajusté par action, référence en Amérique du Nord, progresse de 3%, à 7,28 dollars.

Mais sur le seul quatrième trimestre, les ventes de Veklury ont chuté de 30% par rapport à la même période l'an passé, tombant à 1,4 milliard de dollars.

Par conséquent, le chiffre d'affaires du groupe sur ces seuls trois mois a baissé de 2%, à 7,2 milliards de dollars. Le bénéfice net de la période est aussi en chute, de 78%, à 376 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté par action recule également, à 0,69 dollar (-68%).

Et Gilead dit s'attendre à vendre beaucoup moins de Veklury en 2022 qu'en 2021, tablant sur "une baisse des taux d'hospitalisation" après un rebond de courte durée en tout début d'année lié au variant Omicron. Le groupe table, à ce stade, sur 2 milliards de dollars de ventes de ce médicament, et anticipe un bénéfice ajusté par action compris entre 6,20 et 6,70 dollars.

