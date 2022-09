Gilead élargit sa lutte contre un réseau présumé de contrefaçons de médicaments contre le VIH

Gilead, qui poursuit les contrefacteurs présumés dans le cadre d'un procès civil depuis l'année dernière, a déclaré dans un document judiciaire rendu public mercredi qu'elle avait découvert une opération d'une "ampleur stupéfiante", responsable de la vente de centaines de millions de dollars de bouteilles contrefaites de ses médicaments phares Descovy, Genvoya et Biktarvy, ainsi que d'autres médicaments.

La dernière ordonnance de gel des avoirs du juge de district américain Ann Donnelly, également dévoilée mercredi, vise plus de 50 défendeurs nouvellement ajoutés au procès de Gilead.

De nombreux flacons contrefaits contiennent des pilules antivirales fabriquées par Gilead mais achetées illégalement dans la rue et reconditionnées, tandis que d'autres contiennent d'autres médicaments potentiellement dangereux, notamment le puissant antipsychotique Seroquel, a déclaré Gilead.

Les médicaments contre le VIH ont représenté 7,6 milliards de dollars des 12,6 milliards de dollars de revenus de Gilead au cours du premier semestre de l'année. En janvier, la société a averti que plus de 250 millions de dollars de médicaments contrefaits avaient été vendus au cours des deux dernières années, et a déclaré avoir identifié plus de 85 000 flacons qui étaient faux ou trafiqués.

Les nouveaux accusés comprennent les "caïds" présumés Lazaro Roberto Hernandez, qui a été arrêté pour contrefaçon de médicaments et blanchiment d'argent en juin dans le cadre d'une enquête fédérale connexe et reste assigné à résidence, et Armando Herrera, qui vit en Floride.

"L'enquête en cours de Gilead a révélé que ces deux caïds ont dirigé la vente initiale des contrefaçons par le biais de fournisseurs créés uniquement pour vendre des médicaments contrefaits", a déclaré la société dans un communiqué mercredi.

Gilead a déclaré avoir identifié les deux hommes, qui ont pris des mesures élaborées pour dissimuler leur identité, en faisant correspondre les emplacements approximatifs de leurs téléphones portables jetables avec des enregistrements de vols.

La société basée à Foster City, en Californie, a annoncé pour la première fois qu'elle poursuivait les contrefacteurs en août 2021, peu après avoir déposé son action en justice.

En plus des caïds présumés, l'affaire inclut maintenant des dirigeants présumés de niveau intermédiaire et un réseau complexe de sociétés fictives, de distributeurs et de pharmacies.

Elle implique également de soi-disant collecteurs, qui paient en espèces dans la rue les bouteilles utilisées dans le stratagème, les acquérant souvent auprès de personnes sans abri ou souffrant de toxicomanie, a déclaré Gilead.