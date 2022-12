Gilead rachète à Jounce les droits sur un traitement anticancéreux pour 67 millions de dollars

L'accord de licence modifié renforcera les ressources de trésorerie de Jounce dans un marché difficile pour les sociétés de biotechnologie.

Les actions de Jounce ont plus que doublé pour atteindre 1,68 $, tandis que les actions de Gilead ont légèrement baissé dans les échanges après le marché.

Gilead sera désormais le seul responsable de tous les développements ultérieurs et de la commercialisation du GS-1811 à l'échelle mondiale. L'accord modifié devrait réduire son bénéfice par action pour 2022 de 4 cents sur une base GAAP et non GAAP.

Le GS-1811 est actuellement évalué dans le cadre d'un essai de stade précoce pour les patients atteints de tumeurs solides et fonctionne en épuisant sélectivement les cellules T qui suppriment la réponse immunitaire du corps et permettent aux tumeurs de se développer.

En 2020, les fabricants de médicaments avaient convenu de collaborer au développement du GS-1811, lorsque Gilead a effectué un paiement initial de 85 millions de dollars à Jounce. Selon les termes initiaux, Jounce pouvait obtenir jusqu'à 685 millions de dollars de paiements d'étape de la part de Gilead, dont elle a reçu 40 millions de dollars jusqu'à présent.

Avec l'amendement, Jounce ne recevra plus les paiements d'étape restants ni aucune des redevances basées sur les ventes pour la thérapie.