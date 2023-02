Le bénéfice de Gilead dépasse les attentes de la rue grâce aux ventes de COVID et de VIH

La société de biotechnologie américaine a déclaré que le bénéfice ajusté a augmenté à 1,67 $ par action, dépassant les attentes des analystes de 1,50 $, selon les données de Refinitiv, et en hausse par rapport à 69 cents par action un an plus tôt, lorsqu'elle a pris 1,85 milliard de dollars de charges, principalement pour un règlement juridique.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 2 % pour atteindre 7,4 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 6,64 milliards de dollars.

Il prévoit pour 2023 un chiffre d'affaires de 26 à 26,5 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 25,8 milliards de dollars, et un bénéfice ajusté de 6,60 à 7 dollars par action. Le point médian de la prévision de bénéfice est également supérieur aux estimations des analystes, soit 6,73 $ par action.

Les ventes du remdesivir, traitement contre le COVID-19, vendu sous le nom de marque Veklury, ont atteint 1 milliard de dollars, bien au-delà des 511 millions de dollars attendus par les analystes, même si elles ont ralenti de 26 % par rapport à l'année précédente.

Alors que les ventes de Veklury ont diminué d'environ la moitié aux États-Unis et en Europe en raison de la baisse des taux d'hospitalisation pour le COVID, elles ont triplé sur d'autres marchés internationaux.

Les ventes de Gilead dans le domaine du VIH ont augmenté de 5% à 4,8 milliards de dollars au cours du trimestre, le Biktarvy ayant augmenté de 15% à 2,9 milliards de dollars contre les 2,8 milliards de dollars attendus par les analystes.

Les ventes de Descovy ont augmenté de 13% à 537 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui étaient de 495 millions de dollars.

La franchise cancer de Gilead a également vu ses ventes augmenter de 71% à 419 millions de dollars. Yescarta, un traitement CAR-T du lymphome, a enregistré 337 millions de dollars, tandis que le traitement de la leucémie et du lymphome Tecartus a atteint 82 millions de dollars.