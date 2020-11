Swissmedic autorise le remdesivir de Gilead contre le Covid-19

Berne (awp) - L'autorité sanitaire helvétique Swissmedic a accordé au laboratoire américain Gilead une autorisation à durée limitée pour son médicament Veklury (remdesivir) pour le traitement du Covid-19, a annoncé jeudi Gilead Sciences Suisse.

L'autorisation concerne les adultes atteints du coronavirus et souffrant d'une pneumonie nécessitant une oxygénothérapie. Veklury inhibe la réplication du virus SARS-CoV-2 à l'origine de la maladie Covid-19, a précisé Gilead dans un communiqué.

Cette décision est basée sur trois essais cliniques ayant démontré que les patients traités avec ce médicament avaient bénéficié d'un raccourcissement de cinq jours de la durée de rétablissement, soit dix jours sous Veklury contre 15 jours pour les patients sous placebo.

"L'autorisation à durée limitée accordée par Swissmedic est une nouvelle étape importante qui permet de proposer un traitement efficace et bien toléré, qui aide les patients à se rétablir plus rapidement et contribue à préserver les ressources limitées du système de santé", a estimé le directeur général de Gilead Sciences Suisse, Christophe Griolet.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour sa part recommandé mi-novembre de ne pas administrer de remdesivir aux malades du Covid-19 hospitalisés, car ce médicament antiviral n'évite ni des morts ni des formes graves de la maladie.

