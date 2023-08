Gillanders Arbuthnot and Company Limited est une société basée en Inde qui s'occupe principalement de thé, de textiles et d'activités d'ingénierie. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : textiles, thé, ingénierie et immobilier. Le segment Textile fabrique et vend des fils en coton et en fibres synthétiques (acrylique, polyester, viscose et leurs mélanges). Le segment Thé fabrique et vend du thé. Le segment Ingénierie (MICCO) est engagé dans la fabrication et la vente de structures en acier, de tuyaux et d'équipements, ainsi que dans la conception, la fourniture, le montage et la mise en service de projets clés en main. Le secteur immobilier est engagé dans la location de biens immobiliers.

Secteur Textiles et Cuirs