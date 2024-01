Gillette India Limited est une société basée en Inde, qui fabrique et vend des produits de consommation rapide emballés de marque dans les secteurs des soins de beauté et des soins bucco-dentaires. Le segment de la société comprend le segment du toilettage, qui produit et vend des systèmes et cartouches de rasage, des lames, des articles de toilette et des composants ; et le segment des soins bucco-dentaires, qui produit et vend des brosses à dents et des produits de soins bucco-dentaires. Son portefeuille de produits comprend des rasoirs, des lames, un styler et un gel de rasage, une crème à raser et un après-rasage. Ses rasoirs comprennent le rasoir Gillette Guard, le rasoir Gillette Body and Fusion et les lames 7 O'clock Super Platinum. Ses lames comprennent les lames de rasoir Wilkinson, les lames de rasoir Gillette Body, les lames de rasoir 7 O'clock Super Stainless et les lames de rasoir Gillette Vector 3. Son gel à raser, sa crème à raser et ses produits après-rasage comprennent la crème à raser ordinaire de Gillette, l'après-rasage Cool Wave de Gillette Series, la mousse à raser ordinaire de Gillette Foamy et le gel à raser en tube Ultra Comfort de Gillette Series.

Secteur Produits cosmétiques