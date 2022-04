Gimv : Naissance du groupe Olyn, leader de l'engagement client omnicanal

Gimv accompagne la naissance d'Olyn, un groupe de marketing digital à la performance, centré sur l'engagement client omnicanal. Dans un contexte de forte accélération de la digitalisation des marques et de la montée en puissance des comportements d'achat omnicanaux des consommateurs, le groupe Olyn se positionne sur l'acquisition, la conversion et la réactivation de prospects pour accompagner ses clients dans le développement de ventes incrémentales. Le groupe s'appuie sur des expertises fortes en data, création de contenus et expérience client.

Paris, le 7 avril 2022 - Accompagnés par Gimv, Christophe Bessac (CEO du groupe Olyn), Léo Hauet et Kilian Le Menestrel (co-CEO de hipto), Harrys Melki (CEO d'Avent Media Group) et David Levy (CEO de Skaze) unissent leurs forces pour construire un leader dans l'engagement client et la génération de leads intentionnistes. Olyn propose un modèle différenciant avec un fort alignement des intérêts collectifs : il permet à chaque entrepreneur de conserver la direction de sa société tout en bénéficiant en tant qu'associé au niveau du groupe de la création de valeur permise par la mise en commun des moyens et des talents.

Les quatre premières sociétés d'Olyn sont :

hipto, solution de génération de leads conversociads©,

solution de génération de leads conversociads©, Avent Media , leader dans les solutions d'acquisition client, génération de trafic et CRM,

, leader dans les solutions d'acquisition client, génération de trafic et CRM, Skaze , trading desk programmatique multi-canal,

, trading desk programmatique multi-canal, Influens Network, agence digitale des influenceurs

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 35 M€ réalisés auprès de plus de 350 clients en Europe, et s'appuyant sur l'expertise de 100 collaborateurs de talent, le groupe Olyn porte une forte ambition de croissance externe et de développement organique en France et à l'international.

Dès 2022, Olyn va poursuivre sa stratégie de croissance externe en attirant de nouvelles sociétés soigneusement sélectionnées pour leur fort potentiel et pour la complémentarité de leurs offres et expertises, notamment sur des nouveaux canaux d'acquisitions ou de nouveaux leviers d'amélioration du taux de conversion des opérations marketing personnalisées. Des discussions sont en cours avec plusieurs sociétés.

Christophe Bessac, CEO Olyn, déclare :« Le groupe Olyn est né de la conviction que le marché du marketing digital débutant sa consolidation, des entrepreneurs chercheraient un projet ambitieux et structuré répondant aux enjeux des marques de développer leurs ventes omnicanales. Je me réjouis de m'associer à des entrepreneurs de talent que sont Léo, Kilian, Harrys et David. Associé à Gimv, le groupe ambitionne de devenir un acteur majeur de l'engagement client en accélérant la croissance organique, en recrutant une centaine de nouveaux talents dans les 18 prochains mois, et en poursuivant ses acquisitions de nouvelles sociétés positionnées sur des offres métiers complémentaires. »

Harrys Melki, CEO d'Avent Media Group, ajoute : « Je suis heureux de m'associer à Christophe, hipto et Gimv pour franchir cette nouvelle étape de notre développement qui va nous permettre de réaliser ce beau projet dont nous avons rêvé. Rejoindre Olyn nous donne des moyens accrus pour continuer à innover et offrir à nos clients les solutions les plus pertinentes, novatrices et efficaces. Je tiens à remercier mes équipes et mes clients qui nous font confiance au quotidien depuis 15 ans. »

Léo Hauet et Kilian Le Menestrel, co-CEO de hipto, déclarent : « Après avoir créé une solution pionnière de génération de leads en France, l'objectif pour nous est d'accélérer notre développement à l'international. Le projet Olyn, basé sur des entrepreneurs investis, des managers expérimentés et une société d'investissement nous permet d'aborder l'avenir avec une ambition décuplée tout en gardant notre autonomie pour continuer le développement de notre solution. Cette association, aux côtés de Christophe, Avent Media Group et Gimv, nous permet également de mettre en commun nos expertises et d'offrir à nos clients des solutions complémentaires sur la chaîne de valeur de l'engagement client avec des modèles à la performance. »

David Levy, CEO de Skaze, ajoute : « L'omnicanalité et l'hyper personnalisation sont au cœur de l'ADN de Skaze. C'est une nouvelle dynamique qui arrive grâce à Gimv, Christophe, Léo et Kilian, avec la perspective d'accélérer l'innovation et la créativité dans nos solutions de marketing digital. Nous sommes fiers avec Harrys de nous lier à des associés qui partagent les mêmes objectifs et les mêmes valeurs humaines et d'expertise. »

Guillaume Bardy, Partner chez Gimv, conclut : « C'est une grande joie pour Gimv d'accompagner autant d'entrepreneurs combinant talent, ambition et expertise dans la création du groupe Olyn. La feuille de route partagée avec nos nouveaux associés est claire : faire d'Olyn un groupe leader de l'engagement client omnicanal, grâce à une croissance organique ambitieuse en France et à l'international et en attirant de nouveaux entrepreneurs talentueux aux expertises complémentaires. Accompagner des entrepreneurs dans un projet différenciant et ambitieux mêlant croissance organique et croissance externe correspond à la mission d'investisseur de Gimv. En outre, Olyn s'inscrit parfaitement au sein de notre plateforme d'investissement Consumer, dont les thématiques d'investissement sont liées notamment au digital et aux stratégies D2C des marques. »