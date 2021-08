Gimv : Projective Group fait l'acquisition de DTSQUARED, spécialiste des conseils en données

Londres, 5 août 2021 - Projective Group, le cabinet de conseil international, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de DTSQUARED, spécialiste londonien des conseils en données.

Financée par un investissement récent de Gimv en avril de cette année, cette acquisition est un élément clé dans l'expansion européenne de Projective Group et apporte une addition significative aux capacités du Groupe et à l'équipe existante de 35 consultants à Londres.

L'équipe de 85 experts en données de DTSQUARED apportera une expérience considérable sur tous les aspects liés aux données ainsi qu'un accès à une impressionnante base de clients dans plusieurs secteurs et des relations stratégiques avec les partenaires technologiques de DTSQUARED dans le monde entier. Ces atouts viennent compléter l'offre actuelle de conseil en gestion de Projective Group, composée de Projective et d'Exellys, afin d'offrir aux clients une véritable offre de conseil de bout en bout.

Stefan Dierckx, Directeur général de Projective Group, déclare :

« La demande de nos clients concernant les conseils en données ne cesse d'augmenter. Nous sommes certain que la connaissance et l'expertise de DTSQUARED en matière de gestion et de gouvernance des données viendra renforcer l'offre actuelle de Projective Group fournie par Projective et Exellys. Avec l'aide de DTSQUARED, nous sommes désormais en mesure de mieux servir notre clientèle actuelle et future afin de répondre aux problèmes des entreprises et de créer de la valeur dans un marché complexe soumis à des réglementations toujours plus exigeantes. Ce partenariat marque le début d'une nouvelle étape de la croissance de Projective Group, et nous sommes ravis d'accueillir DTSQUARED parmi nous. »