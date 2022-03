Gimv : participation cédée dans le groupe Wolf Lingerie

Gimv a annoncé jeudi avoir cédé sa participation au sein du groupe Wolf Lingerie, le détenteur de la marque de sous-vêtements pour grandes tailles Sans Complexe, sans toutefois dévoiler les termes de l'accord.



La société belge d'investissement indique avoir cédé le contrôle du groupe au fonds NextStage, à travers le programme Pépites & Territoires by AXA France & NextStage AM, et à ses co-investisseurs BNP Développement et BPI.



Créé en 1947 à Strasbourg et désormais basé à La Wantzenau en Alsace, Wolf Lingerie est le numéro français de la lingerie pour poitrines généreuses avec la marque Sans Complexe, qu'il a lancée en 1998.



Avec plus de 2,2 millions de consommatrices, Sans Complexe est devenue en quelques années la 4ème marque du secteur en France, tous canaux confondus.



Sous l'impulsion de Gimv, le groupe s'est notamment doté des meilleurs standards du secteur en matière d'approvisionnement, de logistique et des systèmes d'informations.



Son chiffre d'affaires 'triple net', soit la facturations aux clients diminuées des rabais, a atteint 43 millions d'euros en 2021.



