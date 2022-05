Gimv : publie un 'solide' bénéfice sur l'exercice 2021/2022

Gimv a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net de 174,3 millions d'euros sur son exercice 2021-2022, clos fin mars, grâce à l'excellente performance des entreprises composant son portefeuille.



Dans un communiqué, la holding basée à Anvers met en avant la croissance 'impressionnante' réalisée par les entreprises de son portefeuille, avec un chiffre d'affaires en augmentation de 24% et un résultat opérationnel (Ebitda) en progression de 37,6%.



Le rendement de son portefeuille a ainsi atteint plus de 20% sur l'exercice.



La société belge souligne qu'à cette dynamique 'exceptionnelle' se sont ajoutées des plus-values réalisées sur plusieurs sorties réussies.



L'entreprise prévoit donc d'augmenter son dividende à 2,6 euros bruts (1,82 euro net) par action au titre de l'exercice 2021-2022, contre 2,50 euros bruts (1,75 euro net) pour l'exercice précédent.



Ce paiement se fera via un dividende optionnel, afin de permettre à la société de préserver sa trésorerie et de soutenir la croissance de son portefeuille



A la fin mars, la taille de son portefeuille atteignait près de 1,5 milliard d'euros, un montant 'record' dans l'histoire de la firme.



Cotée sur Euronext Bruxelles, l'action Gimv ne réagissait pas beaucoup à cette publication, accusant un repli de l'ordre de 0,2% à l'approche de la mi-journée.



