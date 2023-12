Gimv : sortie du capital de Wemas

Gimv, Paragon Partners et leurs investisseurs minoritaires annoncent qu'ils vont vendre à Sekisui Jushi Corporation, 100% du capital de Wemas, un fournisseur de produits de sécurité routière passifs employant plus de 130 personnes sur deux sites en Allemagne.



'Sous la propriété de Gimv et de Paragon, Wemas a renforcé sa position de leader sur le marché des technologies de sécurité routière en investissant massivement dans l'innovation de produits, l'automatisation de la production et l'expansion de la capacité' soulignent-ils.



L'opération n'a pas d'impact significatif sur la valeur liquidative de Gimv au 30 septembre. Sur l'ensemble de la période de détention, la société d'investissement belge réalise un rendement conforme à l'objectif à long terme du portefeuille.



