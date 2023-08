Ginebra San Miguel Inc. est une société basée aux Philippines. La société est engagée dans la fabrication et la vente de boissons alcoolisées. Les produits de la société comprennent Ginebra San Miguel, Ginebra San Miguel Premium Gin, G.S.M. Blue Light Gin, G.S.M. Blue Mojito, G.S.M. Blue Margarita, G.S.M. Blue Gin Pomelo, Ginebra San Miguel Premium Gin, 1834 Premium Distilled Gin, Antonov Vodka, Anejo Gold Rum, San Miguel Ethyl Alcohol, Tondena Manila Rum Primera Light Brandy et Vino Kulafu. Son Gin Premium Ginebra San Miguel est disponible en bouteille de 750 millilitres (ml). Son Gin Blue Light G.S.M. est disponible en bouteilles à long col de 700 ml et en bouteilles solo de 350 ml. Les filiales de la société comprennent Distileria Bago, Inc. (DBI), East Pacific Star Bottlers Phils Inc. (EPSBPI), Agricrops Industries Inc. (AII), Healthy Condiments, Inc. (HCI), Ginebra San Miguel International Ltd. (GSMIL), GSM International Holdings Ltd. (GSMIHL), Global Beverage Holdings Ltd. (GBHL) et Siam Holdings Ltd. (SHL).

Secteur Distillateurs et caves à vin